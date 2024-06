Die Polizei nach dem Überfall auf das Uhrengeschäft Köhler in Salzwedel.

Salzwedel. - Das Attentat von Mannheim, bei dem ein aus Afghanistan stammender Mann einen Polizisten tötete und mehrere weitere Menschen verletzte, schockiert ganz Deutschland. Auch in Salzwedel wird aus diesem Anlass über die Sicherheitslage diskutiert. Schwerpunkte von Ausländerkriminalität seien in der Hansestadt und im gesamten Kreis nicht zu verzeichnen, sagt der Sprecher des Salzwedeler Polizeireviers, Frank Weipert. Dennoch hätten die Beamten das Thema auf dem Schirm. Mit verstärkter Präsenz an Orten, wo es zu Vorfällen mit Beteiligung von Ausländern gekommen ist, werde versucht, alles unter Kontrolle zu halten.