Mehr Freiheit zu Pfingsten im Altmarkkreis Salzwedel

Der Märchenpark in Salzwedel öffnet am Pfingstsonnabend ab 10 Uhr. Tests und Anmeldungen sind nicht erforderlich. Im Schloss und auf den Toiletten herrscht Maskenpflicht. Das Elfencafé bietet Außer-Haus-verkauf.

Salzwedel - Pünktlich zum Pfingstfest tritt im Altmarkkreis die so genannte Bundesnotbremse außer Kraft. Einschließlich gestern lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 100, hinzu kommen zwei Tage „Karenzzeit“, damit sind ab Sonnabend Lockerungen in Aussicht, informiert das Presseteam des Altmarkkreises. Es gelte weiterhin die zwölfte Eindämmungsverordnung des Landes. Das bedeutet nicht nur, dass Ziele für den Pfingstausflug wie Märchenpark oder Freilichtmuseum (siehe Infokasten) geöffnet haben, es dürfen sich auch wieder mehr Leute aus zwei Haushalten treffen. „Im Einzelhandel ist ein Einkauf nach Terminvereinbarung („click and meet“) möglich. Die Testpflicht entfällt“, erklärt Inka Ludwig vom Presseteam.

Auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen sowie in Ferienhäusern oder -wohnungen ist die Beherbergung erlaubt. Allerdings dürfen nur die Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal fünf Personen eines weiteren Haushaltes in einer Unterkunft zusammen Urlaub machen. Die von den Städten Gardelegen, Salzwedel und Arendsee angestrebten „Modellprojekte“ sind mit diesen touristischen Angeboten und der Öffnung von Außengastronomie obsolet, erklärt Ludwig auf Anfrage.

Im Freien darf in Gruppen bis zu 25 Personen inklusive Betreuungsperson trainiert werden. Der Trainer oder Übungsleiter muss einen negativen Test vorweisen.

Präsenz nach den Ferien

Nach den Pfingstferien kann ab Dienstag an Grund- und Förderschulen wieder Präsenzunterricht stattfinden. Wobei es keine Pflicht gibt, daran teilzunehmen. Es werde allerdings eine Frist zur Organisation des Präsenzbetriebes bis zum 31. Mai gewährt. Die Schulleitungen könnten darüber entscheiden, wie sie dahingehend verfahren.

Für die weiterführenden Schulen ist Wechselunterricht bis 7. Juni vorgesehen. Danach sollen bis zu den Sommerferien wieder alle Schüler täglich an ihrer Schule vor Ort lernen können, wenn die Inzidenz nicht steigt.

An der Kreismusikschule sind neben Distanz- und Online-Unterricht wieder Einzelübungsstunden mit dem jeweiligen Lehrer geplant. Ludwig: „Die Wiederaufnahme von Gruppenunterricht wird – mit Rücksicht auf die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens und der zu erwartenden Regelungen der neuen Eindämmungsverordnung – vorbereitet.“ Letztere soll am Dienstag in Kraft treten.