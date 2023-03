Mehr Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik der West-Altmark

Foto: vs

Salzwedel - Der Landrat will es ebenso wie der Stadtrat von Salzwedel: Die Jugend soll in der Kommunalpolitik deutlicher zu Wort kommen. Das ist eine tolle Sache, doch wie kann es gelingen? Jugendliche sind wie scheue Rehe: Schnell können sie verschreckt und in die Flucht geschlagen werden. Das befürchten jedenfalls die Erwachsenen, die sich auf Kreis- und Stadtebene für mehr Jugendbeteiligung einsetzen.