Der Kinderschutzbund beklagt eine Zunahme häuslicher Gewalt. Im Altmarkkreis ist das Problem ebenfalls akut. Es mussten im ersten Halbjahr deutlich mehr Jungen und Mädchen in Obhut genommen werden als im Vergleichszeitraum 2022.

Salzwedel - Pandemie, Inflation und gestiegene Energiekosten haben den Druck auf ohnehin schon belastete Familien um ein Vielfaches erhöht. Das hat deutschlandweit zu zunehmender Gewalt in Familien geführt, teilt der Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt mit. Die Westaltmark macht dabei keine Ausnahme. Das spüren die Mitarbeiterinnen des Salzwedeler Frauenhauses. „Unsere Plätze sind so gut wie alle belegt“, sagt die Leiterin Liane Kretschmer. Wenn Frauen vor ihren gewalttätigen Männern fliehen müssen, ist das für die Kinder eine bedrohliche Szenerie. „Sie sind sehr davon betroffen, das macht was mit ihnen“, sagt sie.

Werden akute und gefährliche Situationen im Vorfeld bekannt, handelt das Jugendamt des Altmarkkreises. „Wir beobachten in den vergangenen Monaten einen enormen Anstieg sowohl beim Bedarf an Hilfen zur Erziehung in den Familien als auch bei der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen. Das bereitet uns große Sorgen“, erklärt Kathrin Rösel, Sozialdezernentin des Altmarkkreises.

Mit einer sogenannten Inobhutnahme werden die betroffenen Jungen und Mädchen in Heimen, bei Pflegefamilien oder bei anderen Angehörigen untergebracht. Das war bis zum 27. Juli bereits 18 Mal nötig. Im ganzen Jahr 2022 mussten 24 Kinder vorübergehend oder dauerhaft aus ihren Familien genommen werden. Die Mitarbeiter des Jugendamtes gehen deshalb von einem deutlichen Anstieg der Gewalt in Familien aus.

Mehr ambulante Hilfe nötig

Das zeigt sich auch daran, dass mehr ambulante Hilfe nötig ist. Denn der drastische Schritt der Fremdunterbringung erfolgt nur, wenn ein ernstes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, für die Jungen und Mädchen besteht oder „eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht oder nicht mehr gewährleistet werden kann“, heißt es aus dem Jugendamt.

Zuvor wird beispielsweise in Tagesgruppen oder mit Unterstützung von Sozialpädagogen versucht, die Probleme zu lösen. Bis Juli 2023 betraf das im Altmarkkreis Salzwedel 31 Kinder und Jugendliche, 2022 waren es insgesamt 39. „Demnach ist auch hier ein Anstieg der Fälle zu verzeichnen“, konstatiert Anke Siebentaler, Leiterin des Jugendamtes.

Die Verdachtsmeldungen auf Misshandlungen und sexuellen Missbrauch haben sich ebenfalls erhöht. Im vergangenen Jahr waren es zwölf. Drei Kinder wurden aus diesem Grund in Obhut genommen. Zweimal gab es Anzeichen für körperliche Misshandlungen, einmal von sexueller Gewalt. Bis Ende Juli dieses Jahres ist bereits 13 Mal dieser Verdacht geäußert worden. Das Jugendamt hat sieben Kinder aus ihren Familien holt. In fünf Fällen spielte körperliche Gewalt eine Rolle, in zwei Fällen war es sexueller Missbrauch.

In einer akuten Gefahrensituation die Polizei rufen. Amtsleiterin Anke Siebentaler

Was können Nachbarn, Verwandte, Erzieher oder Pädagogen tun, wenn sie befürchten, dass Kinder unter Gewalt in Familien leiden oder gar missbraucht werden? „In einer akuten Gefahrensituation die Polizei rufen“, erklärt die Amtsleiterin. Je nach Beziehung zu den Betroffenen sei es wichtig, verständnisvoll und konkret nachfragen, Aussagen ernst zu nehmen, Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen und vielleicht den Weg dorthin zu begleiten. Wichtig sei, dass Kinder und Jugendliche Vertrauenspersonen haben, denen sie sich anvertrauen können. Das könnten Erzieher, Schulsozialarbeiter oder Lehrkräfte sein.

Wenn Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, Lösungen hinsichtlich des Konfliktpotenzials zu finden, und davon ausgegangen werden muss, dass das Wohl der Kinder gefährdet ist, sollte das Jugendamt kontaktiert werden.

In Fällen häuslicher Gewalt arbeiten dessen Mitarbeiter eng mit der Polizei zusammen. Die Beamten könnten in akuten Fällen intervenieren und Wohnungsverweise aussprechen. Im Anschluss könnten familiengerichtliche Maßnahmen eingeleitet, zum Beispiel auf Grundlage des Gewaltschutzgesetzes Näherungs- und Kontaktverbote ausgesprochen werden.

„Gründe dafür, dass Eltern ihre Erziehungsverantwortung nicht in vollem Umfang wahrnehmen können, sind vielfältig“, betont Kathrin Rösel. Neben Gewalt könnten Suchterkrankungen der Eltern genauso wie individuelle Probleme der Kinder eine Rolle spielen. Die Inobhutnahme sei das letzte Mittel und eine Rückkehr in Familien das Ziel.