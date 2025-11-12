Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt auch im Altmarkkreis. Wie sich das auswirkt.

Mehr ukrainische Flüchtlinge im Altmarkkreis: Zahl der Neuankömmlinge steigt deutlich an

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auch im Altmarkkreis an.

Salzwedel. - Die Zahl der Ukrainer, die nach Deutschland fliehen, hat in den vergangenen Wochen zugenommen. Da bildet der Altmarkkreis keine Ausnahme. Wie das Presseteam auf Anfrage der Volksstimme mitteilt, erfolgten Zuweisungen aus Bundesländern, deren Quote bei der Aufnahme überschritten wurde.