Milder Winter birgt Gefahren für Tiere

Kohlmeisen beginnen schon in der frostigen Jahreszeit zu singen, besonders an sonnigen Wintertagen. Der niedliche kalte Geselle an der Futterstelle kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Winter, wie auch die vorangegangenen, außergewöhnlich mild ist.

Salzwedel - Dieser Winter ist in der Altmark seit seinem kalendarischen Beginn am 21. Dezember von den Temperaturen her eher ein Frühling. Vor allem der Jahreswechsel war mit bis bis zu 17 Grad extrem warm. „Die Vögel singen schon so schön, sind die jetzt völlig durcheinander?“, sorgte sich eine Leserin am Telefon.