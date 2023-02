Durch das Neuperver Tor in Salzwedel passe ich gerade so mit meinem Rollator. Kinderwagen würden hier gar nicht durch passen.

Salzwedel - Im Zentrum spielt sich zumeist das Leben in Städten ab. Auch in Salzwedel. Lkw versperren Straßen, Fahrradfahrer drängeln sich zwischen Autos hindurch. Fußgänger suchen ihren Weg. Doch wie geht es sich mit Handicap auf den uralten Wegen der Hansestadt, in der es hohe Bordsteine und viel Kopfsteinpflaster gibt?