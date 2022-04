Mit Messer gedroht: Salzwedlerin bekommt Bewährungsstrafe

Salzwedel - Nach einem gescheitertem Diebstahl zweier Schlafsäcke in einem Salzwedeler Baumarkt kam es beinahe zum Äußersten. Eine 29-jährige Frau soll am 27. Mai dieses Jahres in Salzwedel versucht haben, mit einem Messer auf eine 21-jährige Verkäuferin einzustechen, deshalb stand sie in dieser Woche vor Gericht.