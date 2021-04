Mit Tempo 121 durch Rohrberg

Rohrberg

121 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho: So war ein Pkw-Fahrer am Mittwoch auf der Salzwedeler Straße in Rohrberg unterwegs. Erlaubt ist in dem Bereich lediglich Tempo 50. Der Raser muss nun einige Zeit zu Fuß gehen, denn er wird ein Fahrverbot erhalten. Das Gleiche trifft auf einen Lkw-Fahrer zu, der mit seinem Brummi mit Tempo 79 an der Messstelle der Polizei vorbei fuhr.

Insgesamt wurden während der Kontrolle am Mittwoch zwischen 9.30 und 12.30 Uhr knapp 250 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten haben insgesamt 21 Verstöße festgestellt, davon 15 im Verwarngeldbereich.