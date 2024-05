Problem mit rechten Jugendlichen? Mit Video: Aufnahme von „Sieg-Heil“-Rufen in Salzwedel aufgetaucht

Ein Video soll Jugendliche in Salzwedels Park des Friedens zeigen, die „Sieg Heil“ skandieren. Und ein Experte für Rechtsextremismus spricht von einer Jugendgang in der Stadt. Die Polizei will indes Tatverdächtige ermittelt haben. Was ist da los in der Stadt des Baumkuchens?