Schlägereien und Übergriffe in Freibädern haben für Schlagzeilen gesorgt. Wie sind die Mitarbeiter in Salzwedels und Gardelegens Bädern darauf vorbereitet, wenn es zu solchen Situationen kommt?

Gardelegen/Salzwedel - Pöbeleien am Beckenrand und auf der Liegewiese sind auch in Salzwedel und Gardelegen an der Tagesordnung. Ausschreitungen wie in Berlin oder Karlsruhe, wo ein Schwimmmeister schwer attackiert und verletzt wurde, sind bislang ausgeblieben. Dennoch nimmt auch in der ländlichen Region die Aggressivität der Leute zu, und die Schwimmmeister und andere Mitarbeiter müssen sich mitunter auch Beschimpfungen anhören, wenn sie die Baderegeln durchsetzen wollen.