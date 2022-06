Mode und Deko: NKD eröffnet neue Filiale in Salzwedel

Salzwedel bekommt eine weitere NKD-Filiale. Neben der an der Neuperverstraße im Stadtzentrum soll im Juni eine im Stadtgebiet öffnen. Das Unternehmen lockt mit Angeboten.

NKD eröffnet noch im Juni mit Aktionsangeboten eine neue Filiale in Salzwedel.

Salzwedel - NKD vergrößert sich in Salzwedel. Mitte Juni öffnet der Textilhändler für Alltags- und Sportbekleidung sowie Dekosortiment seine zweite Filiale in der Hansestadt. Mit Aktionsangeboten will das Unternehmen die Einwohner zur großen Neueröffnung locken.