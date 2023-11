Notruf in den Morgenstunden Mögliches Tötungsdelikt in Salzwedel? LKA im Einsatz - Mann vorläufig festgenommen

Eine mögliche Gewalttat in Salzwedel hat zu einem Großeinsatz des LKA geführt. Ein Toter wurde in einer Wohnung entdeckt, und die Ermittlungen zur Todesursache und den Umständen der Tat sind in vollem Gange.