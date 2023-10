Mordprozess gegen Tino B. Beamte berichten: So fand die Polizei die Leiche der getöteten Kezhia H.

Kezhia H. wurde erstochen und an einem einsamen Ort vergraben. Dass sie gefunden wurde, gab dem Fall die Wendung. Im Prozess um ihren Tod gab es am zweiten Verhandlungstag einen Einblick in die Polizeiarbeit.