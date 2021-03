Während beim Nachbarn die gelben Säcke abgeholt wurden, blieben sie in der zweiten Hälfte der Straße Am Birkenhain in Arendsee liegen. Foto: Helga Räßler

Anlieger in Arendsee ärgern sich, dass ihr Müll nicht abgeholt wurde. Der Entsorger begründet, warum.

Arendsee l Unverständnis herrscht bei einigen Anwohnern Am Birkenhain in Arendsee: Wieder einmal sind die gelben Säcke vor ihren Grundstücken liegen geblieben, obwohl sie vom Entsorger abgeholt werden sollten. Aber nur in einer Straßenhälfte, in der anderen wurde das Leichtgut aufgeladen.



Volksstimme fragte beim neuen Entsorger, dem Recyclinghof Farsleben, nach und erfuhr von Geschäftsführer Norman Mattke, dass die Tonnagebegrenzung in der Straße die Ursache für den nicht erfolgten Abtransport der gelben Säcke sei. Deshalb könne der schwere Transporter nicht in die Straße einbiegen. Wenn er dagegen aus der Einbahnstraße Birkenweg auf die Trasse Am Birkenhain fahre, stehe da kein Schild und das Fahrzeug könne beim Rechtsabbiegen die gelben Säcke an Straßenrand Am Birkenhain aufnehmen.



Linkerhand vom Birkenweg blieben diese liegen, weil ansonsten eine Extrarunde nötig werde. Man habe beim Altmarkkreis ebenso wie für andere Orte auch eine Sondernutzungsregelung oder eine Ausnahmebeschilderung beantragt. „Ansonsten müssen wir uns an die geltenden Verkehrsregeln und -schilder halten“, so Norman Mattke.