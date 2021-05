Müllmelder lässt im Altmarkkreis Salzwedel auf sich warten

Immer wieder laden unverbesserliche Zeitgenossen Müll und Unrat in der Natur ab. Der digitale Müllmelder der Abfall-App steht im Altmarkkreis noch nicht zur Verfügung.

Salzwedel - Eigentlich sollte die neue Funktion der Abfall-App, mit der die Nutzer illegal entsorgten Unrat mit einer Freigabe ihrer GPS-Daten direkt melden können, im März an den Start gehen. Doch bislang ist der Müllmelder noch nicht aktiv. Voraussichtlich wird er erst im dritten Quartal freigeschaltet, erklärt der Geschäftsführer der Deponie GmbH, Steffen Romatschke, auf Anfrage der Volksstimme.

„Es sind noch einige Feinabstimmungen mit den Beteiligten nötig“, ergänzt er. So unter anderem mit den Gemeinden im Kreis.

Dieses neue Werkzeug in der App soll die Arbeit der Beschäftigten beim Beseitigen von Wildverkippungen erleichtern. Denn es sei nicht einfach, nach Beschreibungen von Leuten, die illegal entsorgten Müll in Wald und Flur entdeckt haben, diesen auch zu finden. Oft würden eher ungenaue Ortsangaben von aufmerksamen Bürgern gemeldet. Deshalb setzt der Geschäftsführer große Hoffnungen in den digitalen Müllfinder, der im Nachbarlandkreis Stendal bereits seit einigen Wochen genutzt wird.

Bilder mitschicken

Neben den Koordinaten des Standortes sollte auch ein Bild mitgeschickt werden, damit die Mitarbeiter der Deponie GmbH den Umfang einschätzen können und sehen, was abgeladen wurde. Das sei beispielsweise bei Asbestplatten wichtig, für die eine aufwändige Entsorgung erforderlich ist.

Gefühlt seien in diesem Jahr bislang mehr illegale Verkippungen beim Umweltamt angezeigt worden. Das könnte daran liegen, dass weniger in den Urlaub gefahren und mehr die heimische Natur erkundet wird. Das Melden von Wildverkippungen ist auch ohne App jederzeit beim Umweltamt des Altmarkkreises möglich, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Sie Deponie GmbH sei aber nur für außerhalb von Ortschaften verkippten Müll zuständig.

„Dass angesichts der vielfältigen Entsorgungsmöglichkeiten, die es im Altmarkkreis gibt, noch Unrat in der Natur landet, ist völlig unverständlich“, so Romatschke. 2020 waren es mehr als 240 Tonnen.