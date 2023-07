Wer Lust auf Musik in verschiedenen Facetten hat, für den gibt es in der Region ein besonderes Angebot: das Musikfest Altmark, organisiert von beiden Landkreisen. Fast 60 Veranstaltungen sind ab 13. August geplant.

Die Band Madera spielt am 7. Oktober beim Musikfest Altmark im Gut Zichtau.

Altmark - Dixieland, Orgelmusik, Swing, Klassik, Jazz, Irish Folk, ein Clownzert und vieles mehr: Das Programm für die nunmehr 28. Auflage des Musikfestes Altmark ist festgezurrt. Es richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen und Geschmäcker. Vielfältig wie die Genres sind auch die Veranstaltungsorte. So kann der Musik unter anderem in Kirchen, im Museen, im Findlingspark, im Alten Kuhstall, im Klosterhof, auf der Parkbühne, im Schützenhaus oder einem Gymnasium gelauscht werden.

Angebote für Familien

Mehr als 40 Solokünstler, Bands, Orchester und Chöre aus der Region und ganz Deutschland werden vom 13. August bis zum 12. November für Kurzweil sorgen, informiert das Presseteam des Altmarkkreises Salzwedel. „Beim 28. Musikfest Altmark möchte ich insbesondere allen Eltern und Großeltern die Kinder- und Familienkonzerte ans Herz legen“, sagt Kathrin Rösel, Dezernentin des Altmarkkreises. Sie ruft dazu auf, die Jüngsten in eine eigene musikalische Welt zu entführen und auf diese Weise ihre Begeisterung für Musik zu wecken.

Patrick Puhlmann, Landrat des Landkreises Stendal, bezeichnet das Musikfest Altmark als „einen wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“. Er fügt hinzu: „Es trägt nicht nur zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei, erhöht die Lebensqualität und Lebensfreude in unserer Region, sondern nimmt ebenfalls einen wichtigen Stellenwert bei der Stärkung des Vereinslebens ein.“ Gefördert würden neben Gemeinden und Kirchengemeinden, Städten und Ortschaften auch Vereine als Veranstalter. Dadurch sei es möglich, dass auch in kleineren Orten Kultur geboten werden könne, wo es nur selten derartige Angebote gebe.

Neben den verschiedensten Konzerten gibt es auch „Musikunterricht einmal anders“, wovon Schulen profitieren. In diesem Jahr können die Grundschulen Klötze, Beetzendorf, Lessing Salzwedel sowie die Gymnasien in Beetzendorf und Gardelegen solch eine besondere Schulstunde erleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit der Besuch des Musikfestes Altmark für viele Interessenten erschwinglich ist, gebe es moderate Eintrittspreise und sogar kostenfreie Angebote. Dies sei nur möglich durch die finanzielle Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt, der Kreissparkasse Stendal und der Sparkasse Altmark West.

Das wird Angeboten - ein Auszug

Sonntag, 13. August, 11 Uhr: Käpt’n Zwulf, fröhliches Kinder- und Familienkonzert zum Mitmachen, Freilichtmuseum Diesdorf; Sonnabend, 26. August, 19.30 Uhr: klassisches Orgelkonzert mit Prof. Roman Perucki, Katharinenkirche Salzwedel; Sonntag, 27. August, 11 Uhr: Matinee – zu Metall und Keramik, handgemachter Swing und Blues, Alter Kuhstall Tylsen; Donnerstag, 31. August, 18.30 Uhr: Auf NaturReise gehen mit Eva Curth und Wolf Stein, Innenhof des Künstler- und Stipendiatenhauses Salzwedel; Freitag, 1. September, 19 Uhr: Konzert für Trompete, Pauken und Orgel mit Musikern der Dresdner Bach-Solisten und Ayumi Kitamura, Schlosskirche Letzlingen; Sonnabend, 2. September, 17 Uhr: Sand im Getriebe mit Duo-San, Kirche Fleetmark; Sonntag, 3. September, 15 Uhr: Clownzert – vier Hände, zwei Nasen, ein Erlebnis mit dem Duo Klaverika, Rosengarten der Kreismusikschule in Salzwedel; Sonnabend, 9. September, 15 Uhr: French Connection – barocke Instrumente, mit Martin Steuber, Kirche Ipse; Sonnabend, 9. September, 18.30 Uhr: Chansons und Lieder vom alltäglichen Wahnsinn, Duo Prof. Bärsten & Jo sowie Boris Steinbach, Feldsteinkirche Depekolk; Sonntag, 10. September, 15 Uhr: Konzert mit Schülern und Lehrern der Kreismusikschule, Rosengarten der Kreismusikschule in Salzwedel; Sonnabend, 16. September, 20 Uhr: Songs of Heimat mit der Band Hüsch, Parkbühne Beetzendorf;

Alle Veranstaltungen unter www.musikfest-altmark.de

Freitag, 22. September, 18.30 Uhr: Liederabend mit handgemachter Gitarrenmusik mit Thomas Stein und Edgar Kraul, Kulturkirche Peckensen; Sonnabend, 23. September, 19.30 Uhr: Konzert mit der Kantorei Salzwedel, Vokalsolisten und Mitgliedern des Orchesters der Komischen Oper Berlin, Marienkirche Salzwedel; Sonnabend, 23. September, 21 Uhr: Electroacoustic-Jazz aus Norwegen mit dem Oddgeir-Berg-Trio, Club Hanseat Salzwedel; Donnerstag, 5. Oktober, 18.30 Uhr: Musikergeschichten – Mythos und Wirklichkeit mit Max Heckel, Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel; Sonnabend, 7. Oktober, 19 Uhr: Acoustic Music from Berlin mit Sandra Thinius und Madera, Gut Zichtau; Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr: Liederabend mit dem Theater der Altmark, Schützenhaus Gardelegen; Sonnabend, 14. Oktober, 19.30 Uhr: Die goldene Zeit der Ufa mit dem Trio Pariser Flair, Kunsthaus Salzwedel; Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr: musikalische Zeitreise durch vier Jahrhunderte mit Ivan Terekhanov, St. Nikolai Kirche Kalbe; Freitag, 3. November, 19.30 Uhr: Swinging Busch – Huub Dutsch Duo spielt Max und Moritz Kopie, Schützenhaus Gardelegen; Donnerstag, 9. November, 18.30 Uhr: Programm zur Erinnerung an die Pogrome vor 85 Jahren mit Charlotte Knappstein und Torsten Urban, Kirche Riebau; Sonntag, 12. November: Liedervielfalt der Kulturen mit Sibylle Kynast und Band, Landhof Neulingen