So geht es normalerweise: Ein Musiklehrer korrigiert den Griff des Schülers in den Saiten. Doch wie soll das vor dem Bildschirm funktionieren? Honorardozenten der Kreismusikschule in Salzwedel klagen über die aktuelle Situation und fühlen sich unfair behandelt. Foto: dpa

Honorar-Dozenten der Musikschule fürchten im Altmarkkreis Salzwedel um ihre finanzielle Existenz. Die Lage ist prekär.

Salzwedel l Die Corona-Pandemie macht auch vor den Musikschulen der Republik nicht halt. Schüler sollen zu Hause bleiben, Dozenten ebenso. Damit kommt das Kerngeschäft zum Erliegen. Wäre da nicht das Internet, auf das die Kreismusikschule in Salzwedel den Unterricht verlagert hat. Problem: Nicht jeder ist bereit, für die abgespeckte Unterrichtsform den vollen Preis zu tragen. Zudem ist die Situation für Honorarkräfte ausgesprochen prekär, denn diese haben im Zweifel keine Einnahmen. Dabei geht es auch anders.

„Keiner meiner Schüler möchte kostenpflichtigen Online-Unterricht“ sagt Friedrich Großnick. Er ist einer von 28 Honorarlehrern der Musikschule des Altmarkkreises in Salzwedel. Damit geht der Klavierlehrer auf den Verweis von Musikschul-Chef Falk Kindermann ein, der ihm in einer E-Mail nahelegte, den Unterricht ins Internet zu verlagern. Doch dies ist für Großnick in mehrerlei Hinsicht inakzeptabel. Zum einen beruft er sich auf seinen Honorarvertrag. Darin steht, dass er einen Lehrauftrag für das Fach Klavier über 9 Stunden und 45 Minuten mit der Kreismusikschule bis einschließlich Juli 2020 besitzt. Eine außerordentliche Kündigung des Vertrages sei bei ihm aber nie eingegangen. „Wenn die Musikschule schließt, entbindet das juristisch nicht vom Vertrag, eine entsprechende Klausel existiert nicht.“ Für Friedrich Großnick steht daher fest: „Wenn ich etwas kaufe, muss ich bezahlen, auch wenn ich es nicht mehr brauche.“ Vielmehr vermutet er, dass der Altmarkreis sein Honorar und das seiner Kollegen einsparen will, um so mögliche Defizite durch den Unterrichtsausfall aufzufangen. Daher besteht der Klavierlehrer weiterhin auf sein März-Honorar. Schließlich habe er auch, wie jeder andere, laufende Kosten und Verbindlichkeiten. Doch seine Forderung stößt auf taube Ohren. Er könne Unterrichtsstunden nur vom 5. bis 12. März geltend machen, schreibt der Musikschulleiter in einer E-Mail an den Klavierlehrer.

Schnelles Internet fehlt

Auch der Online-Unterricht selbst sei kritisch zu betrachten, erklärt Friedrich Großnick. Ein großes Hindernis sei, dass der Landkreis über keine flächendeckend schnelle Internetanbindung verfüge. Denn wenn man sich zum Angebot dieser Unterrichtsform entscheide, sei dies unabdingbar.

Selbst wenn die Internetleitung vorhanden, aber nicht schnell genug sei, würden das Bild und die Tonspur nicht mehr übereinstimmen. Doch genau das würden Musiklehrer zwingend benötigen, um die richtigen Griffe in die Saiten oder Tastenanschläge zu vermitteln. Abschließend bleibt, dass die Schüler des Klavierlehrers überhaupt nicht online unterrichtet werden möchten – selbst wenn er wollte. Unterm Strich heißt das für den Dozenten: keine Einnahmen.

Existenz bedroht

Obendrein bemängelt Friedrich Großnick auch den Umgang der Verantwortlichen mit der Problematik. „Von Seiten der Musikschule gab es nicht wirklich Worte des Bedauerns für den Verdienstausfall, stattdessen Hinweise auf staatliche Nothilfeprogramme beziehungsweise Hartz IV“. Für ihn selbst sei die finanzielle Lage zwar nicht bedrohlich, doch bei vielen Kollegen sehe das ganz anders aus: „Ihre Existenz ist bedroht, sie betteln bei den Eltern um Einverständniserklärungen für den Online-Unterricht, damit sie wenigstens die Stromrechnung bezahlen können“. Kritik würden viele aber nicht äußern, da sie fürchten, keinen neuen Honorarvertrag mehr zu bekommen. „Meine 25-jährige Karriere an der Schule wird wohl vorbei sein, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt.“ Aber widerstandslos hinnehmen wolle Großnick die Situation nicht, sagt er.

Und dass Honorardozenten um jeden Online-Schüler buhlen, macht ein Blick auf die Zahlen deutlich. Von insgesamt 916 Schülern nehmen derzeit lediglich 20 dieses Angebot in Anspruch. Dem stehen wohlgemerkt 28 Honorardozenten gegenüber, die auf ihre Einnahmen angewiesen sind.

Berlin macht es anders

Ganz anders scheint es in der Bundeshauptstadt zu funktionieren. „Das Land Berlin ist sich seiner besonderen Verantwortung für die Honorarkräfte bewusst“, heißt es dort aus der Finanz-Senatsverwaltung, wo man auf eine „unbürokratische Soforthilfe“ setzt. Und das heißt in der Metropole, dass das vereinbarte Honorar weiterhin gezahlt werden soll, auch wenn die Dozenten vorerst nicht oder nur im geringen Umfang sowie online schulen können. Auch im benachbarten Uelzen hat man sich Gedanken gemacht. Denn während die Schüler im Altmarkkreis für die Online-Schulung die volle Gebühr bezahlen müssen, erstattet die Musikschule in Uelzen die Kosten während der Pandemie.

Auch die Verantwortlichen der Musikschule des Altmarkkreises hätten tragfähige Konzepte entwickelt, heißt es aus der Kreisverwaltung. „Vorraussetzung für das Erteilen des Online-Unterrichts ist eine Einverständniserklärung der Eltern.“ Für all jene, die dieses Einverständnis verweigern, würden keine Gebühren erhoben. Für alle Schüler wurden für die Monate März und April die Gebühren auf Grundlage von Einzugsermächtigungen automatisch eingezogen, so Kreissprecherin Birgit Eurich. Das sei aber nicht korrekt gewesen und zu viel gezahlte Beiträge würden in Kürze zurückerstattet. Und um den Honorarlehrern keinen zu großen finanziellen Schaden entstehen zu lassen, sei allen angeboten worden, Online-Unterricht zu erteilen.

Das es mit dem Online-Unterricht schleppend läuft, scheint auch der Musikschul-Chef zu wissen. Dieser schrieb kürzlich seinen Kollegen via E-Mail, dass die Eltern der Schüler verstärkt um Rückerstattung und Kündigung bitten würden. Demnach scheint es abwegig, dass sich noch wesentlich mehr als die 20 Schüler für das Online-Angebot entscheiden.

Schäbig und unsozial

Dass der Online-Unterricht schwierig zu geben ist, bestätigt ein Honorar-Gitarrenlehrer der Musikschule: „Es ist kein Ersatz für den Eins-zu-eins-Unterricht.“ Mal höre er die Töne nicht, mal hänge das Internet beim Schüler. Trotzdem versuche er, damit seine Schützlinge zu halten. Grundsätzlich hätte sich der Gitarrenlehrer aber einen finanziell gesicherten Übergang im März gewünscht. „Es wäre schön gewesen, wenn man zur Überbrückung eine Solidaritätspauschale gezahlt hätte.“ So aber empfindet der Musikdozent den Umgang als „schäbig und unsozial.“ Denn er wisse, dass einige Kollegen mit dem Rücken zur Wand stünden. „Sie kommen jetzt finanziell nicht klar.“ Eine Kollegin habe in der Musikschule angerufen und weinend ihre Situation geschildert. Deshalb sei die Stimmung in der Schule derzeit sehr angespannt.

„Natürlich ist dem Altmarkkreis die finanziell prekäre Lage einiger Honorarkräfte durchaus bewusst“, heißt es weiter aus der Kreisverwaltung auf Anfrage: „Für Hilfsangebote, um diese Zeit zu überbrücken, stehen die jeweiligen Fachabteilungen in unserem Haus und das Jobcenter jederzeit zur Verfügung.“

Doch wie Klavierlehrer Friedrich Großnick bereits erfahren musste, läuft es anders. Denn in seinem Mailverkehr mit der Kreisverwaltung, welcher der Volksstimme vorliegt, ist von Hilfe wenig zu lesen. Vielmehr hat man ihm geantwortet, dass in Zeiten der Corona-Krise viele Bürger mit finanziellen Einbußen leben müssten. Das aber Großnick und seine Kollegen teils keinen Cent bekommen, ist nicht erwähnt. Zudem sei in seinem Honorarvertrag geregelt, dass er nur Geld für erbrachte Leistung erhalte. Außerdem sei geregelt, dass es bei Erkrankung oder anderen Hinderungsgründen kein Honorar gebe, teilt die Kreisverwaltung dem Dozenten mit. „Aber das Angebot, die versäumten Stunden nachholen zu können, besteht ja weiterhin“, wird Friedrich Großnick abschließend informiert.

Musikschulchef mahnt im Ausschuss

Übrigens: Dass die Situation mit den Honorarkräften in der Kreismusikschule nicht zum Besten bestellt ist, stellte Falk Kindermann unlängst in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport des Kreises klar. Es werde dringend Nachwuchs für die Schar der Honorarlehrer gebraucht, denn das Personal müsse verjüngt werden. Eine Voraussetzung dafür sei, das Honorar an momentan übliche Sätze anzupassen. Wenn es erforderlich sei, müsse über eine moderate Anpassung der Unterrichtsgebühren nachgedacht werden, hatte Kindermann erklärt, ehe die zuständige Dezernentin Katrin Rösel das Thema abwürgte.