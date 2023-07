Stendal/Salzwedel - Zwei Männer werden in Handschellen hereingeführt. Auf einen von ihnen warten an diesem Morgen im Zuschauerbereich des Gerichtssaales bereits zwei junge Frauen. „Die Schwester und die Lebensgefährtin“ eines der Angeklagten, wie sie gegenüber dem Gericht auf Nachfrage erklären. Richterin Simone Henze-von Staden hatte zunächst vermutet, dass sie Zeuginnen sein könnten und sich vergewissert. Zeugen seien sie nicht, versichern die Damen, die dem Bruder und Freund offenbar moralisch zur Seite stehen wollen. Mehr als ein kurzer Blick, ein schnelles „Hallo“ ist allerdings nicht drin. Dafür sorgen schon die bewaffneten Begleiter der beiden Salzwedeler, die mittlerweile seit knapp sechs Monaten in U-Haft sitzen. Sollte sich die Anklage bestätigen, könnten aus einigen Monaten möglicherweise einige Jahre werden. Denn die Vorwürfe wiegen schwer.

Opfer bietet an, Schulden doppelt zu bezahlen

Frank N. (25) und Justin A. (24) werden gemeinschaftlicher Raub und gemeinschaftliche schwere Körperverletzung vorgeworfen. Bei der ersten Tat Anfang Dezember 2022 sollen beide einen gemeinsamen Bekannten in dessen Salzwedeler Wohnung aufgesucht haben, um Schulden einzutreiben. Nach Angabe der Staatsanwaltschaft ein Betrag von 10 Euro.

Das Opfer soll auch bereit gewesen sein zu zahlen. Der Mann habe sogar angeboten, den geschuldeten Betrag auf 20 Euro zu verdoppeln. Da hatten die beiden Kumpels aber wohl schon fettere Beute im Auge. Nämlich eine Playstation 4 mit diversen Spielen und anderem Zubehör. Nachdem ihm die Beklagten angedroht hätten, ihn totzuschlagen, habe der Geschädigte die Spielkonsole und alles weitere schließlich herausgegeben, heißt es in der Anklageschrift.

Weil das alles offenbar so gut lief, machten sich die Angeklagten schließlich nach knapp einem Monat wieder gemeinsam auf den Weg. Ihr Opfer in diesem Fall ebenfalls ein Bekannter, der den beiden am 8. Januar „völlig arglos die Tür geöffnet“ habe, so Staatsanwältin Claudia Rohde.

Angeklagter taucht in Gartenlaube unter

Eine Handlung, die der junge Mann mittlerweile schwer bereut haben dürfte, denn in seiner Wohnung begann für ihn ein wahres Martyrium. „Mehrfach wechselseitig“ hätten die Angeklagten auf ihr Opfer eingeschlagen, heißt es in der Anklageschrift. Frank N. habe ihm auch ins Gesicht geschlagen und dem Geschädigten schließlich in die Hand geschnitten, bis es blutete.

Von diesem Angriff völlig überrascht und beeindruckt hatte der Salzwedeler schließlich dabei zugesehen, wie die beiden Beklagten seinen Fernseher, eine x-Box-Spielkonsole, einen Subwoofer, zwei Handys und 40 Euro aus seinem Portemonnaie mitnahmen.

Dann hatte der Überfallene sich aber offenbar besonnen und Anzeige erstattet. Gut zwei Wochen später, Ende Januar, klickten bei Frank N. nämlich die Handschellen. Die Ermittler hatten ihn ausfindig gemacht, obwohl er da bereits seine Salzwedeler Wohnung verlassen hatte und in eine Gartenlaube gezogen war, wohl um unterzutauchen. Zwei Tage darauf konnte die Polizei dann auch seinen Kumpel Justin A. ausfindig machen, der zu dem Zeitpunkt ohne festen Wohnsitz war.

Einen festen Aufenthalt haben beide Männer nun derzeit in der Untersuchungshaft der Justizvollzugsanstalt. Bereits in wenigen Tagen steht für die Angeklagten ein weiterer Ausflug nach Stendal an. Dann werden ihre Opfer vernommen. Ein Urteil soll spätestens am 28. Juli gesprochen werden.