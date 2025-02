Nach Angriff auf Autonomes Zentrum in Salzwedel: Stendaler Kommissare ziehen Fall an sich

Salzwedel. - Der Angriff mit Steinen und Flaschen auf das Autonome Zentrum in der Nacht zum 16. Februar in Salzwedel liegt mittlerweile im Fachkommissariat in Stendal. Die Beamten dort haben die Ermittlungen an sich gezogen.