Augenzeugen zufolge soll eine Polizistin bei einem Einsatz in Salzwedel eine am Boden liegende Frau gegen Kopf und Oberkörper getreten haben. Sie wird freigesprochen.

Eine bewaffnete Polizistin im Einsatz. In Salzwedel soll eine Beamtenkollegin von ihr gewalttätig geworden sein, nachdem sie mit Reizgas besprüht wurde.

Salzwedel - Der 23. Mai 2022 ist in der Hansestadt ein sehr warmer Tag. Eine 26-jährige Frau von zierlicher Statur bereitet sich in einer anderthalb Liter Flasche eine Mischung aus Wodka und Fanta und kippt diese etwa zur Hälfte hinunter. Anschließend begibt sie sich zu ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie wegen Auseinandersetzungen mit Nachbarn Hausverbot hat. Etwa eine Stunde lang sitzt sie dort in der brütenden Sonne im Hauseingang und weint, wie sie im Zeugenstand aussagt. Eine Nachbarin fordert sie auf, sich zu entfernen und ruft die Polizei herbei, als die junge Frau ihrer Aufforderung nicht nachkommt.