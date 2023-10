Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Ein Paar aus Schleswig-Holstein ist vor zwei Monaten mit vier Kindern nach Altensalzwedel gezogen und sieht das völlig anders.

Nach Umzug in den Altmarkkreis: „Haben uns in jeder Hinsicht verbessert“

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Glücklich in Altensalzwedel: Die neu zugezogene Familie Matthies-Fischer aus Schleswig-Holstein mit Hund und zwei Kühen (im Hintergrund).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altensalzwedel. - Kai Fischer und Sonja Matthies sind sichtlich zufrieden. Beide sind 35 Jahre jung und haben kürzlich „rüber gemacht“ – sie sind vom Westen in den Osten gezogen, genauer gesagt, von Schleswig Holstein nach Sachsen-Anhalt. Dort haben sie den Landsitz ihrer Träume gefunden – in dem 173-Seelen-Dorf Altensalzwedel im Altmarkkreis. „Wir haben hier einfach alles, was wir brauchen“, schwärmt Sonja Matthies. „Vor allem Ruhe und Platz für unsere Kinder, unser Tattoo-Studio, zwei Kühe, zwei Schweine, zwei Hunde und unsere Katzen“, zählt sie auf.