Warum die Stadt Salzwedel rund 5000 Euro in junge Kirschbäume investiert

In der Kirschbaumallee bei Wistedt stehen zwischen alten Bäumen frisch gepflanze Exemplare.

Salzwedel/Wistedt - An den hellen Holzpfählen, mit denen sie abgestützt werden, sind die jungen Kirschbäume schon von Weitem zu erkennen. Am 1. und 2. März wurden sie im Auftrag der Stadt Salzwedel unter Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde des Altmarkkreises in den alten Kirschbaumalleen der Gemarkung Wistedt gepflanzt. Das steckt dahinter.