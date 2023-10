Gerüchten zufolge soll die Wobau von dem Plan, den Turm der alten Hopfendarre in der Altperverstraße abzureißen, Abstand genommen haben. So ist die Lage.

Alte Darre in Salzwedel mit starkem Bewuchs.

Salzwedel. - „Retten wir den Turm - den letzten seiner Art!“ So lautete der Aufruf, zu einer Veranstaltung des Arbeitskreises Salzwedeler Altstadt (ASA) und interessierter Salzwedeler Bürger am 4. Februar dieses Jahres in Salzwedel. Der Turm sei als Teil der Hopfendarre ein Zeugnis der jahrhundertalten Braukultur Salzwedels und müsse deshalb vor dem Abriss bewahrt werden.