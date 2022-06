Neue Kinderärztin in Salzwedel

Kinder- und Allgemeinärztin Inese Kramina praktiziert seit Kurzem in der Hansestadt am Nicolaiplatz.

In Salzwedel praktiziert seit Anfang Juli eine neue Kinderärztin.

Salzwedel - An Ärzten herrscht in Salzwedel immer mehr ein Mangel. Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn eine Medizinerin in der Hansestadt neu ihre Tätigkeit aufnimmt.