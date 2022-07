Neue Lehrerin für Salzwedeler Musikschule

Salzwedel - Leben und arbeiten in ihrer Geburtsstadt Schwedt oder in Salzwedel, der Heimat ihres Mannes? Diese Frage stellte sich Lisa Mallow vor einigen Monaten. Die Entscheidung fiel für die Stadt an der Jeetze, „denn hier ist es wunderschön“, beschreibt die junge Frau, die ab April als Honorarkraft an der Kreismusikschule des Altmarkkreises Salzwedel tätig sein wird.