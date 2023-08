Boombranche Neuer Barbershop in Salzwedel: Herrenfriseure in der Grauzone

Wie schon der Name sagt, sollten sich Barbershops eigentlich der Bartpflege von Herren widmen. Barber in Salzwedel bieten jedoch auch Haarschnitte zu Dumpingpreisen an. Das sagen Friseursalons dazu.