Gastronomie im Stadtzentrum Neues Café in Salzwedel - Hotel Schwarzer Adler bekommt „Lobby“ zurück

Das neue Café unter dem Rathausturm soll sich an das ehemalige Hotel anlehnen . Inhaber Radovan Smiljanic verfolgt einen klaren Plan. Name und Konzept stehen bereits fest. Noch in diesem Jahr will er Gäste empfangen - und die dürfen sich auf etwas Besonderes einstellen.