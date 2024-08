Neues Waschcenter in Salzwedel

Salzwedel - Wohin mit der Daunenjacke, die vor dem nächsten Winter mal eine Wäsche nötig hätte, wenn man zu Hause keinen Trockner hat, der die Daunen schön fluffig trocknen lässt? Oder mit den voluminösen Vorhängen, für die die Trommel der heimischen Waschmaschine zu klein ist? Seit Anfang Juli gibt es dafür in Salzwedel eine neue Lösung: das Waschcenter Wash.me gegenüber dem Hagebau-Markt. Der Automat füllt eine Marktlücke, die zuvor in der Hansestadt und auch in der näheren Umgebung bestand.