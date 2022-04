Neujahrsratschläge für Christen in Arendsee

Während des ökumenischen Gottesdienstes zum Jahreswechsel in Arendsee gab es überwiegend nachdenkliche Töne.

Arendsee - Der Jahreswechsel ist nicht nur ein Zeitpunkt des Feierns, er regt auch zum Nachdenken an. Impulse für eigene Reflexionen gab es am Silvesterabend beim ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche Arendsee.