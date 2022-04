Nichts mit Kneipensterben: Die wohl älteste Schankstube Salzwedels öffnet wieder

Die Werbung an der Hauswand hängt heute in der Gaststube.

Salzwedel - Gegen den Trend des Kneipensterbens öffnet in Salzwedel wieder eine Bierstube. Aber nicht irgendeine. Das Wirtshaus ist seit stolzen 235 Jahren in Familienbesitz. Nun geht die Geschichte weiter. Am Sonnabend (30. April) wird die große Wiedereröffnung gefeiert. Dazu kommt eine Berliner Band für ein Konzert in die Hansestadt. Auch sonst hat sich die Inhaberin Historisches und Besonderes in ihr Wirtshaus geholt.