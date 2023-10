Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Sie sind für andere da, wenn die Welt von einem Moment auf den anderen aus den Fugen gerät. Die Mitstreiter der Notfallseelsorge im Altmarkkreis – früher Kriseninterventionsteam genannt – werden gerufen, wenn etwas Schlimmes passiert ist – Unfälle mit Todesfolge, Schwerverletzten oder betroffenen Kindern, bei Katastrophen, Suizid, unverhofft Verstorbenen im häuslichen Umfeld, plötzlichem Kindstod, nach Bränden und in anderen schweren Lebenslagen. „Wir leisten Erste Hilfe für die Seele – wenn die Welt ver-rückt“, sagt Olaf Sturm in Anlehnung an den Leitspruch der Notfallseelsorger im Altmarkkreis.