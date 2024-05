Die Geschäftsführerin des OKS weist die Vorwürfe zurück, im Format „Stadtrat to go“ die SPD bevorzugt zu haben. Einladungen für Interviews gingen an alle Parteien.

Das Logo der Reihe „Stadtrat to go"

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Hat der Offene Kanal Salzwedel (OKS) in der Reihe „Stadtrat to go“ die SPD bevorzugt? Das behauptet ein Leser, der sich anonym an die Volksstimme gewandt und eine Ungleichbehandlung beklagt hat. Das Format hat der Salzwedeler Sebastian Heuer aufgelegt und mit Unterstützung des OKS umgesetzt. Grüne, Linke, Salzwedel Land, Hanseatischer Bürgerbund und das Bündnis lebenswertes Land kommen mit je einem Vertreter zu Wort, die SPD hatte drei Interviewpartner geschickt, die in etwa halbstündigen Videoclips Fragen beantworten, die auf YouTube veröffentlicht und teilweise von den Kandidaten auf Socialmedia-Kanälen verbreitet wurden.