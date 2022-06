Ohne staatliche Hilfen: Zukunft der Arendseer Kurklinik ungewiss

Bislang kam die Kurklinik ganz gut durch die Corona-Krise. Der Staat half dabei. Pandemiebedingte Ausfälle wurden ausgeglichen. Doch dies soll enden. Was hat das für Auswirkungen auf die Arendseer Einrichtung?

Zur Arendseer DRK-Vorsorgeklinik gehört Therapiehündin Ordri, die auch beim Rutschen – wie hier im Sommer 2021 - eine gute Figur macht. Allerdings wird die Zukunft der Einrichtung derzeit nicht so fröhlich gesehen.

Arendsee - „Wir benötigen die Öffentlichkeit und wenden uns ganz bewusst an sie“, unterstrich Marion Danner, Leiterin der Mutter-Kind-Kurklinik Arendsee, dass die anstehenden Probleme alleine nicht zu bewältigen sind. Denn die Einrichtung an der Lüchower Straße bewegt sich derzeit in eine wirtschaftlich sehr unsichere Zukunft.