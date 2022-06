Open-Air in Salzwedel: Weitere Konzertkarten für Keimzeit möglich

Die Band Keimzeit soll am 18. September statt im Club Hanseat ein Freilichtkonzert geben. Dann würden noch einige Eintrittskarten in den freien Verkauf gehen. Das Konzert in Salzwedel ist eigentlich längst ausverkauft.

Salzwedel - „Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen – zuckersüßen Mund.“ Die meisten, die diese Zeile hören, wissen was kommt und singen lauthals mit. Es ist der Klassiker „Kling Klang“, den die Altmärker am 18. September neben vielen weiteren Liedern der Band Keimzeit in Salzwedel zu hören bekommen. Endlich, will man sagen, denn der Auftritt der Kultband ist aufgrund der Pandemie bereits mehrfach verschoben worden. Dementsprechend ungeduldig wird Hanseat-Chef Marian Stütz: „Wir kommen langsam in die Leistungserbringungspflicht.“ Daher will er das Konzert am 18. September über die Bühne bringen. Und dafür hat er einen Plan.