Organisatoren rund um den Arendsee: Hoffnung für kleinere Feste bleibt

Immer mehr Veranstaltungen müssen in der Corona-Pandemie abgesagt werden. Aber ganz ohne Höhepunkte sollen die nächsten Wochen nicht vergehen.

Der Nikolaus besuchte am ersten Advent 2019 im Kloster Arendsee die Kinder. Ob dies 2021 wieder möglich ist, bleibt abzuwarten.

Arendsee/Sanne (hz) - Die Organisatoren von Veranstaltungen sind auch in der Region Arendsee in einer schwierigen Lage. Einerseits wollen sie den Einheimischen etwas bieten, andererseits steigen die Corona-Inzidenzen weiterhin. So musste das für Sonnabend geplante Konzert auf dem Landhof Neulingen gestrichen werden. Die Volksstimme hörte sich mit Blick auf weitere bekannte Höhepunkte um.