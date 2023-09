Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beetzendorf-Diesdorf - 10 932 Bürger ab 16 Jahren hatten am Sonntag die Möglichkeit, eine neue Bürgermeisterin für die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf zu wählen. Die 35-jährige Katrin Seidel aus Jeeben, derzeit Kämmerin und stellvertretende VG-Bürgermeisterin, war die einzige Kandidatin. Kein Wunder, dass das Interesse am Ankreuzen recht gering war. So stimmten in Diesdorf gerade mal 7,48 Prozent der Wahlberechtigten ab. Die meisten Wähler machten in Hanum ihr Kreuz: immerhin 67,38 Prozent. Dort galt es ebenfalls, einen neuen ehrenamtlichen Ortschef zu wählen.