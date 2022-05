Parkbühne in Salzwedel: beschmiert, vermüllt, marode

Die Parkbühne in Salzwedel: Hier wurden legendäre Feste gefeiert. Heute fehlen Steine, Müll liegt herum.

Salzwedel - Nina Hagen spielte dort, ebenso wie In Extremo, Reamon und Altmeister Joe Cocker. Die Liste ist lang. Beim Parkfest haben sich nationale wie internationale Größen die Klinke in die Hand gegeben. Ein überregionales Aushängeschild für Salzwedel seit DDR-Zeiten. Heute gibt die Parkbühne ein beschämendes Bild ab. Und daran wird sich wohl nichts ändern. Denn so begründet die Hansestadt ihre Untätigkeit.