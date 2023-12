Im Hanseat wird Weihnachten traditionell zu Live-Musik gefeiert. Auch Kneipen haben geöffnet. Doch warum gehen die Salzwedeler Heiligabend und zu den Festtagen an den Tresen? Eine eigenwillige Tradition, deren Ursprung in der DDR zu finden ist.

Salzwedel. - „O Tannenbaum, o Tannenbaum – wie treu sind deine Blätter“ dudelte es am Abend des 26. Dezembers 2009 aus unzähligen Boxen der Republik. Anderswo verliebte sich zum x-ten Mal Sissi in den österreichischen Kaiser, während Oma schluchzend auf dem Sofa mit dem Taschentuch ihre Tränen aus dem Gesicht wischte. Nicht so in Salzwedel, wo der Weihnachtsmann mit Ohrenstöpseln am Tresen eines Musikclubs saß.