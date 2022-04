Patient mit Corona auf Intensivstation im Altmark-Klinikum

Die Zahl der Corona-Fälle steigt im Altmarkkreis weiter an. Ein Erkrankter wird derzeit auf der Intensivstation des Altmark-Klinikums behandelt. 38 Menschen sind infiziert.

Altmarkkreis - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt in der Region weiter. Ein Erkrankter wird auf der Intensivstation des Altmark-Klinikums behandelt, meldete am Montag (27. September) das Robert-Koch-Institut, was Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises Salzwedel auf Nachfrage bestätigte.