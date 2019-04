Aktion Musik setzt in der Leitungsfunktion wieder auf Michael „Elvis“ Schulze. Der Salzwedeler ist seit dem 1. April wieder zurück.

Salzwedel l „Das ist großartig, dass wir ihn zurück gewinnen konnten“, sagt Dieter Herker mit einem breiten Grinsen. Gemeint ist der ehemalige und seit heute wieder Neu-Leiter Michael „Elvis“ Schulze. Mit dem heutigen Tag bezieht Schulze wieder sein altes Büro im soziokulturellem Zentrum Hanseat in Salzwedels Altperverstraße.

Regionale Musikszene

Dieter Herker hat damit wieder seine alte Galionsfigur am Vereinsruder. Für das Local-Heroes-Urgestein nur die logische Konsequenz. Der Salzwedeler Schulze ist bei vielen Hansestädtern beliebt, kennt die regionale Musikszene wie kaum ein anderer und hat selbst seine Wurzeln im Verein.

„Der tauchte damals in der Gardelegener Straße mit seiner Gitarre auf“, erinnert sich Herker an die erste Begegnung am alten Vereinssitz. Ab da an gehörte „Elvis“ zum Verein, wie der Verein zu „Elvis“. „Dann lernte er die Brüder Madsen kennen“, sagt Herker. Der Rest ist bekannte Geschichte.

Bilder Dieter Herker plauderte bei einer Tasse Kaffee über Zukunftsmusik. Foto: Alexander Rekow



In vielerlei Hinsicht ist Michael Schulze die Wunschbesetzung für Dieter Herker. „Er kennt ja auch das ganze Hanseat.“ Schulze hatte im Hansa eine Lehre zum Veranstaltungstechniker gemacht, sich stets weitergebildet und gilt bei vielen Hansestädtern als das Gesicht hinter den Reglern am Mischpult.

„In Oebisfelde hat er mitgeholfen ein Tonstudio aufzubauen“, sagt Herker. 2016 verließ Michael Schulze Aktion Musik und arbeitete in Oebisfelde im Tonstudio. Selbst im Stadion des VfL Wolfsburg sorgte der Salzwedeler für ein passendes Klangbild. Ihm folgte im September 2016 Thomas Enns, ehe Detlef Unruh nach dessen Abgang die Zügel im Verein in die Hand nahm.

Pilotprojekt startet im Mai

Aber weg ist Detelef Unruh nicht. Denn noch in diesem Jahr soll ein neues Projekt entstehen, für dessen Umsetzung Personal benötigt werde. Heißt unterm Strich: Michael Schulze als Leiter der Jugendkulturetage von Aktion Musik und Unruh als Projektleiter. Die beiden Vollblutmusiker werden demnach Hand in Hand für den Verein arbeiten. Wenn es nach dem Willen Herkers geht, startet das neue Projekt bereits im kommenden Monat.

Noch will sich Dieter Herker aber nicht komplett in die Karten schauen lassen. Nur soviel: „Es wird mit Mitteln aus dem Landwirtschaftsministerium gefördert und soll die kulturelle Infrastruktur in der ländlichen Region fördern.“ Besonders erwähnenswert ist dabei, dass nur sehr wenige Vereine und Institutionen in den Genuss dieser Fördermittel kommen. „Das ist ein Pilotoprojekt“, weiß Dieter Herker.

Neue FSJler

Doch nun überwiegt bei Dieter Herker erst einmal die Freude über die Rückkehr von Schulze. „Er strotzt vor Ideen, ich bin gespannt.“ Auch soll durch seine Rückkehr das vereinseigene Tonstudio wieder mehr in den Fokus rücken. „Wir hatten seit seinem Abgang keinen mehr, der es bediente“, sagt Herker.

Übrigens: Zum August diesen Jahres stellt der Verein wieder zwei neue FSJler ein. „Die jungen Leute können sich schon bewerben. Die Gespräche wird dann bereits ‚Elvis‘ führen.“