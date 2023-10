Aus der Übergangs- soll eine Dauerlösung werden und der Perver nur noch in eine Fahrtrichtung befahrbar sein. Die einen sind sauer, die anderen freuts. Nun wird plötzlich eine ganz anderer Vorschlag präsentiert.

Geänderte Verkehrsführung in Salzwedel

Salzwedel - „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ So steht es in großen Lettern in der Perver-Kirche geschrieben. Vielleicht haben die Anwohner gerade deshalb diesen Ort für ihre Bürgerversammlung gewählt.