Aus der Übergangs- soll eine Dauerlösung werden und der Perver in Salzwedel nur noch in eine Fahrtrichtung befahrbar sein. Von Sorgen um den Umsatz bis hin zu Fragen der Sicherheit und Bequemlichkeit – die Meinungen der Anwohner und Geschäfte gehen auseinander.

Einbahnstraße oder nicht? Die Anwohner haben ihrerseits Ideen, wie der Perver in Salzwedel künftig befahren werden sollte.

Salzwedel - „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ So steht es in großen Lettern in der Perver-Kirche geschrieben. Vielleicht haben die Anwohner gerade deshalb diesen Ort für ihre Bürgerversammlung gewählt.