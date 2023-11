Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Der Lehrermangel ist eine solche Situation. In Brunau und Fleetmark wird ihm mithilfe des Pfarrers begegnet.

Pfarrer als Musiklehrer an zwei Grundschulen im Altmarkkreis im Einsatz

Einmalig in Sachsen-Anhalt

Brunau/Fleetmark - Er liebt, was er macht. Das ist Dietrich Eichenberg in jeder Sekunde seines Musikunterrichtes anzumerken. Den gibt er regelmäßig in der Brunauer Grundschule. Dabei ist der 36-Jährige im Hauptberuf Pfarrer.