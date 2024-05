Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Hausbesitzer in der historischen Altstadt sollen es künftig leichter haben, Solaranlagen auf den Dächern ihrer Häuser zu installieren. Die Verwaltung hat die Gestaltungssatzung nach längerer Diskussion in den politischen Gremien angepasst. Bisher waren Photovoltaikpaneele und Solarthermie nur zulässig, wenn sie von allgemein zugänglichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind, hieß es bislang in der Satzung. Der Passus wurde geändert in: „Solaranlagen sind zulässig, wenn sie nicht störend wirken.“