Plötzliches Interesse an Pfarrhof in Klein Gartz bei Salzwedel

Klein Gartz - Fast 200 Jahre steht sie am Friedhof in Klein Gartz, die Fachwerkscheune mit Tordurchfahrt zum dahinter liegenden Pfarrhof. Am 22. Juli sollte ihr letztes Stündlein geschlagen haben. Der Fahrer des Abrissbaggers wollte gerade loslegen, als Swantje Seifert sich mutig vor die riesige Schaufel stellte. Sie und ihr Mann Thomas wollten das Gebäude unbedingt retten, was ihnen letztendlich auch gelang. Die Mitarbeiter der Baufirma rückten unverrichteter Dinge wieder ab.