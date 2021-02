Beim Überqueren einer Straße wurde ein Reh nahe Eversdorf von einem Auto erfasst.

Eversdorf/Sienau (vs) l Ein Reh und ein Iveco sind am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der Landesstraße 8 zwischen Eversdorf und Sienau zusammengestoßen. Der 38-jährige Fahrer konnte nicht mehr reagieren, als das Tier plötzlich von links nach rechts über die Straße wechselte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 1000 Euro.