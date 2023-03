Das Pfarrerehepaar Eichenberg will den Dorfbewohnern nach dem brutalen Ereignis vom Wochenende, bei dem zwei Menschen starben, Trost anbieten.

Zwei Menschen bei Bluttat in Vienau gestorben: Kirche bietet Seelsorge an

Dunkle Wolken über Vienau: In dem 100-Einwohner-Ort hat in der Nacht zu Sonntag ein Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet.

Vienau (he) - Nach der Familientragödie, die am Wochenende Vienau erschütterte, hat sich die Kirchengemeinde entschlossen, am heutigen Mittwoch, 29. März, die Vienauer Kirche von 17 bis 19 Uhr zu öffnen.