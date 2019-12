Diebe brechen in Kita ein. Foto: Photographee.eu - Fotolia

Täter stehlen Taschen und verursachen einen 500 Euro-Schaden.

Salzwedel (vs) l Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in eine Kindertagesstätte in der Gardelegener Straße ein. Sie waren auf der Suche nach etwas Brauchbarem und entwendeten dann zwei kleine Taschen. Der Einbruch verursachte ein Schaden von rund 500 Euro.