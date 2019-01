Die 35-Jährige hörte Scheiben klirren. Dann sah sie einen Mann auf dem Grundstück in Salzwedel. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

In Salzwedel machte sich ein Unbekannter an einer Verbindungstür zu schaffen, Scheiben klirrten. Er wurde dabei erwischt.

Salzwedel l In eine Tageswohnung in Salzwedels Soltmannstraße im Wohngebiet Siebeneichen ist am Dienstag gegen 10.50 Uhr eingebrochen worden. Der Täter wurde dabei erwischt und flüchtete aber noch vom Ort des Geschehens.

Fremder Mann auf Grundstück

Wie die Polizei mitteilt, klingelte es im Vorfeld mehrere Minuten an der Haustür der 35-Jährigen Geschädigten, während sie im Inneren beschäftigt war. Als die Salzwedelerin am Fenster schließlich nach dem Grund des Sturmklingelns sehen wollte, sah sie einen ihr völlig unbekannten Mann auf dem Grundstück.

Wenig später hörte sie eine Scheibe zerspringen. Kurz danach bemerkte sie, dass sich jemand an der Verbindungstür zwischen dem Wohnhaus und der dazugehörigen Garage zu schaffen machte. Dann machte sich die 35-Jährige bemerkbar. Der Täter nahm daraufhin Reißaus und flüchtete in eine unbekannte Richtung vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird von der Salzwedeler Polizei mit etwa 500 Euro beziffert.

Täterbeschreibung

Nun suchen die Beamten nach dem Täter aus der Soltmannstraße. Die Salzwedelerin beschreibt den Unbekannten wie folgt: Er soll zwischen 175 und 185 Zentimeter groß sein, weder Brille noch Bart tragen, dunkelblondes Haar haben, etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und zur Tatzeit ein mittelblaues Kapuzenshirt und eine dunkelblaue Hose getragen haben.

Wer Hinweise auf den oder die Täter machen kann, die Fluchtrichtung gesehen hat oder wem ungewöhnliche Aktivitäten in der Zeit im Wohngebiet aufgefallen sind, möchte sich telefonisch im Polizeirevier des Altmarkkreis Salzwedel melden: 03901/84 80